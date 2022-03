Carburanti, prezzi di benzina e gasolio in calo per la prima volta in tre mesi e mezzo

15 marzo 2022 a

Il caro carburanti sta mettendo al tappeto famiglie e imprese italiane. I prezzi di benzina, diesel e metano sono arrivati alle stelle e in molti sono pronti a scendere in piazza per protestare. Ma intanto sembrano arrivare i primi segnali di un calo: oggi, martedì 15 marzo, per la prima volta in tre mesi e mezzo tornano a scendere i prezzi di benzina e gasolio. Il Bren, infatti, si assesta poco sopra i 100 dollari, e anche le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono in forte calo. Il motivo? A preoccupare i mercati petroliferi sono le nuove restrizioni Covid in Cina, cui si aggiunge la spinta ribassista del rilancio della produzione di shale oil negli Stati Uniti.

E così, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 5 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil, mentre per Q8 si registra un ribasso di 5 cent/litro sulla benzina e di 7 sul diesel. Il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico è in manutenzione per un paio di giorni. Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori: benzina self service a 2,185 euro/litro, diesel a 2,188 euro/litro. Benzina servito a 2,288 euro/litro, diesel a 2,299 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg.

Intanto, ieri a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con il premier Draghi, i ministri più competenti del dossier e i capi di gabinetto. Una delle ipotesi sul tavolo dell'esecutivo per arginare il caro carburanti, riferiscono fonti interne, sarebbe quella di attuare uno sconto di 15 centesimi al litro, sia per la benzina che per il gasolio. L’ipotesi di una sforbiciata di 15 centesimi vedrebbe favorevole anche lo stesso presidente del Consiglio, riferiscono le stesse fonti, impegnato in prima linea a trovare una soluzione al caro carburanti. Vedremo se già in settimana arriveranno novità in tal senso. Gli italiani aspettano impazienti.

