Bologna, operato il bimbo dei genitori no vax: "Sta bene ed è tornato a casa"

Tutto è bene quel che finisce bene. Il bambino di Modena cardiopatico, nelle scorse settimane al centro della cronaca perché i genitori non volevano sangue da donatori vaccinati, alla fine è stato operato con successo dall'equipe del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il bimbo soffre di una grave cardiopatia congenita, e in un primo tempo, i genitori si erano opposti all’intervento sostenendo di non gradire per il loro figlio sangue di persone vaccinate contro il Covid.

Dopo la polemica pure sui donatori non immunizzati, che si erano fatti avanti pensando di aiutare la famiglia, è intervenuto però il giudice e, così, il Sant’Orsola e la sua Cardiochirurgia pediatrica hanno potuto procedere con l’intervento urgente. Quest’ultimo "è stato eseguito con successo nei giorni scorsi dalle equipe cardiologica, cardiochirurgica e anestesiologica dell’Irccs. Il bambino ora sta bene ed è tornato a casa con i suoi genitori. Continuerà ad essere seguito dal Centro", fanno sapere dal Policlinico bolognese in una nota.

Alla fine, anche i genitori hanno ringraziato il medico che ha operato il figlio per la riuscita dell'operazione. Lo dice lo stesso specialista ai microfoni di Repubblica, edizione di Bologna. "È stato un intervento complesso, che fortunatamente ha permesso al bambino di uscire dalla zona di rischio in cui si trovava. Sì, la trasfusione è stata necessaria. Ieri ho salutato i genitori, erano felici del risultato, ci hanno ringraziato", spiega Gaetano Gargiulo, direttore della Cardiochiurgia pediatrica del Sant'Orsola. "La famiglia penso abbia capito che tutto quello che abbiamo fatto era per salvaguardare la vita del bambino. Ci ha ringraziato. I rapporti sono stati normali, cordiali, sono stati carinissimi. Come se tutta quella vicenda non fosse entrata in ballo". Alla fine ha prevalso il buon senso e l'amore per il figlio.

