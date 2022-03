Covid, dopo cinque settimane i contagi riprendono a salire. Calano i ricoveri ma anche le vaccinazioni

Julie Mary Marini 10 marzo 2022 a

Ci mancava l'ombra di una nuova ondata di Covid. Purtroppo come sempre sono i dati a descrive cosa accade in questa complessa sfida che sta coinvolgendo l'intero genere umano senza escludere, ovviamente, il nostro Paese. Così in Italia dopo 5 settimane, si inverte la tendenza e i nuovi casi di contagio tornano a salire: +1,5% negli ultimi sette giorni. Ancora una volta è la Fondazione Gimbe a fare il punto sui dati. Le rilevazioni riguardano la settimana dal 2 all'8 marzo.

Rispetto ai sette giorni precedenti, la Fondazione Gimbe registra un lieve aumento dei nuovi positivi: 279.555 contro 275.376. Non si tratta di un dato elevato, ma di un campanello d'allarme, come conferma il presidente Nino Cartabellotta: "Dopo cinque settimane – spiega – si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali, nonostante un calo del numero dei tamponi dell’8,8% rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi si attestano intorno a 279 mila, con un incremento dell’1,5% e una media mobile a 7 giorni che sale da 39.339 casi dell'1 marzo a 39.936 l’8 marzo (+5,8%)". Dati che invitano alla cautela e a mantenere alto il livello di guardia, rispettando le solite indicazioni: evitare gli assembramenti, utilizzare sempre le mascherine al chiuso, lavare spesso le mani.

Per fortuna continua a calare la pressione sugli ospedali: nell'ultima settimana i ricoveri in area medica sono diminuti del 16,1%, nelle terapie intensive del 16,4%. In termini numerici, i ricoveri con sintomi sono 8.776 a fronte dei 10.456 della scorsa settimana, nelle terapie intensive sono 592 contro i 708 della precedente rilevazione. La speranza è che il numero dei letti occupati continui a diminuire. E' uno dei segnali considerati più importanti perché significa che il virus si diffonde, ma con sempre minore forza. Le prossime settimane saranno decisive. Ancora un calo tra i cittadini che aderiscono alla campagna vaccinale. L'11% in meno tra gli ove 50 e il 50% in meno tra i bambini 5-11 anni.

