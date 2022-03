Camorra, colpo al clan Vitale: blitz a Castellammare di Stabia, 12 misure cautelari

Christian Campigli 09 marzo 2022 a

Il business più redditizio. Quello che consente all'organizzazione di arricchirsi, dare “lavoro” a centinaia di ragazzi, dimenticati dallo Stato e controllare il proprio territorio. Denari che poi vengono reinvestiti nell'economia legale. E che consentono ad imprese amiche di vincere senza soluzioni di continuità migliaia di gare d'appalto. Sempre al ribasso. Questa notte, a Castellammare di Stabia (importante centro in provincia di Napoli) ed in altre località dentro e fuori dalla Campania, i carabinieri della compagnia locale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli inquirenti hanno individuato dodici soggetti, attualmente indagati, appartenenti al clan camorristico dei “Vitale”, che controlla l'area stabiese e contiguo al clan “D’Alessandro”. I soggetti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Le indagini sono iniziate nel novembre del 2019, dopo la scoperta, per certi versi casuale, nel centro storico del comune campano, di un appartamento protetto da un sistema di videosorveglianza. Gli uomini in divisa però, grazie alla loro esperienza, hanno subito colto quel dettaglio anomalo. E, rapidamente, hanno deciso così di seguire il proprio istinto.

Settimane di appostamenti, pedinamenti e un meticoloso lavoro di investigazione “alla vecchia maniera” ha portato alla luce un ingente traffico di droga. In particolar modo, cocaina e marijuana, un giro di affari importante, gestito da Maurizio Vitale, trentaquattro anni, e da Ciro Vitale, di dieci più grande, detto "Cirillone". Il gruppo aveva a disposizione anche numerose armi da fuoco, usate senza troppi complimenti per “tenere” il proprio rione.

Negli ultimi due anni sono tanti, troppi i fatti di sangue riconducibili agli affari illeciti della camorra locale. In circa sei mesi sono state arrestate in flagranza di reato nove persone e sequestrati trentaquattro chilogrammi di marijuana, oltre due chili di cocaina e cinquanta grammi circa di hashish. Sequestrate anche due pistole clandestine e a numerosi proiettili di vario calibro. Complessivamente sono stati eseguiti otto arresti in carcere, tre arresti ai domiciliari e un obbligo di dimora. Un battaglia lunga ed estenuante. Che non può conoscere attimi di sosta. Perché arrestare chi vende veleno ai nostri figli, magari di fronti agli ingressi delle scuole pubbliche, equivale a recidere, di netto, la principale fonte di arricchimento della Camorra.

