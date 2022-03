Covid, la situazione regione per regione: nuovo aumento dei casi in tutta Italia

08 marzo 2022 a

Il Covid non è assolutamente battuto. A chi pensava che l'allarme pandemia fosse ormai terminato, è bastato il bollettino di oggi, martedì 8 marzo, per ricordare che il virus è ancora decisamente tra noi. Per la prima volta dopo oltre un mese i casi di nuovi contagi sono stati più dei negativizzati e la percentuale dei tamponi positivi sembra assestarsi intorno all'11%: decisamente troppo alta. Secondo gli esperti sono le conseguenze delle riaperture praticamente totali, del calo dell'attenzione da parte dei cittadini e delle gelide temperature dell'ultimo periodo. Non abbassare la guardia è la parola d'ordine da rispettare.

Pubblichiamo la situazione regione per regione. Nei dati che seguono, il primo numero è quello dei casi totali dall'inizio della pandemia e include le vittime e i guariti. La seconda cifra indica i nuovi positivi registrati nell'ultimo bollettino, mentre tra parentesi la differenza tra nuovi contagi e negativizzazioni. Ancora una volta è la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi positivi.

Lombardia 2.367.735: + 6.497casi (ieri +1.614).

Veneto 1.358.900: + 5.263 casi (ieri +1.567).

Campania 1.236.215: + 5.852 casi (ieri +1.948).

Emilia-Romagna 1.202.206: + 1.671 casi (ieri +1.853).

Lazio 1.106.523: + 6.214 casi (ieri +2.444).

Piemonte 992.251: + 2.330 casi (ieri +1.537).

Toscana 877.431: + 3.840 casi (ieri +1.420).

Sicilia 825.196: + 7.049 casi (ieri +2.357).

Puglia 763.927: + 6.026 casi (ieri +2.92).

Liguria 353.041: +1.510 casi (ieri +506).

Marche 3338.879: + 2.213 casi (ieri +783).

Friuli Venezia Giulia 312.758: + 837 casi (ieri +187).

Abruzzo 272.064: + 1.684 casi (ieri +462).

Calabria 230.705: + 2.943 casi (ieri +1.493).

Provincia Autonoma Bolzano 192.237: + 1.123 casi (ieri +258).

Umbria 192.237: + 1.123 casi (ieri +501).

Sardegna 185.834: + 2.063 casi (ieri +790).

Provincia autonoma Trento 141.216: + 403 casi (ieri +117).

Basilicata 87.246: + 736 casi (ieri +333).

Molise 41.095: + 219 casi (ieri +163).

Valle d’Aosta 31.769: + 83 casi (ieri +20).

