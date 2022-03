Irccs San Raffaele di Roma, primo paziente dall'Ucraina: è una bambina di 13 anni ferita a Kiev

04 marzo 2022 a

All'Irccs San Raffaele di Roma è arrivato - oggi venerdì 4 marzo 2022 - il primo paziente dall'Ucraina. Si tratta di una bambina di 13 anni il cui ricovero urgente presso il reparto di Neuro Riabilitazione Pediatrica era stato chiesto dalla Onlus Pro Sma. La bambina è rimasta ferita, a Kiev, da arma da fuoco durante l’attuale conflitto di guerra in Ucraina. "La bambina è stata già operata ed ha riportato danni motori e psicologici (in quanto il fratellino è deceduto, alla sua presenza nello stesso scontro a fuoco)" ha spiegato la presidente dell'onlus Liliya Palashchuk Sobrin, aggiungendo che la richiesta è motivata "dalla presenza di un’equipe multidisciplinare, altamente qualificata, che potrà esserle d’aiuto".

