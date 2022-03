Covid, tutte le regioni finalmente a rischio basso. Ricoveri ancora in calo

04 marzo 2022 a

E' una notizia non indifferente quella diffusa dall'Istituto superiore della sanità in merito alla pandemia da Covid 19: tutte le regioni e le province autonome del Paese sono finalmente classificate a rischio basso. Il calo dei contagi e delle ospedalizzazioni inizia a farsi sentire anche in maniera concreta nella vita di tutti i giorni. Dal report settimanale dell'Iss emerge che i ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti del 6.6%, mentre quelli in area medica del 14.7%.

Covid, Meloni “Il green pass non va cambiato, va abolito”

Prosegue il calo dell'incidenza dei casi di positività registrati in Italia. Il dato degli ultimi sette giorni, sempre stando al rapporto dell'Iss, è di 433 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 552 della rilevazione precedente. Registrato un lieve rialzo dell'indice Rt che passa a 0,73 da 0,75 (range 0,67 – 0,96) mantenendosi comunque sempre ben sotto il valore di 1. Lo stesso andamento, spiega il rapporto, si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. In questo caso l'Rt è 0,77 mentre il valore dell'ultimo rilevamento era 0,76.

