Positivi, morti e ricoverati continuano a diminuire. Sileri: "A metà aprile via le mascherine al chiuso"

Il bollettino Covid di oggi, giovedì 3 marzo, conferma una nuova diminuzione dei casi, anche se l'abbassamento della curva sta diventando più lento. I nuovi positivi sono 41.500, contro i 36.429 della giornata di ieri ma soprattutto i 46.169 di giovedì scorso. I dati diffusi dal ministero della Salute sono relativi all'analisi di 431.312 tamponi (ieri 415.288) e quindi il tasso di positività sale dall'8,8% al 9,6%. Purtroppo ancora 185 decessi (ieri erano stati 214).

Dall'inizio della pandemia le vittime complessive fino a ora sono state 155.399. L'aspetto incoraggiante è che continuano a diminuire anche i ricoveri. Nei reparti di terapia intensiva i pazienti sono 27 in meno, tenendo in considerazione 52 nuovi ingressi. In totale sono 654 le persone in rianimazione. Nei reparti ordinari, invece, i ricoverati sono 355 in meno (ieri -502) e nel complesso i letti occupati sono quindi 9.599. Gli attualmente positivi in Italia sono 1.041.462, il calo in questo caso è stato di 20.148. Dall'inizio della pandemia hanno superato il virus e sono guariti o sono state dimesse 11.713.645 persone. Il totale dei casi riscontrati, invece, è di 12.910.506.

Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 ha dichiarato che a suo avviso intorno a Pasqua sarà abolito l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. A suo avviso al termine dello stato di emergenza del 31 marzo, la prima cosa da fare sarà quella di eliminare la distanza tra le persone, tornando a usufruire della capienza normale allo stadio e in ufficio, lasciando però la mascherina al chiuso fino alla metà del mese di aprile. Sileri ha ribadito ancora una volta che è favorevole a rimodulare le misure restrittive fino all'abolizione del super green pass, ma occorre farlo in maniera graduale. Non il primo di aprile, ma intorno alla metà del mese, per favorire un'azione progressiva, in particolare nei luoghi di lavoro.

