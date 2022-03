Roma, incendio in un deposito giudiziario: in fiamme 500 motorini

02 marzo 2022 a

a

a

Un incendio è scoppiato a Roma in un deposito giudiziario: a fuoco 500 motorini. All'1.42 di questa notte, oggi mercoledì 2 marzo 2022, sono intervenute due squadre operative dei vigili del fuoco con l'ausilio di due autobotti - spiegano i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma - all’interno del deposito giudiziario per l’incendio di circa 500 motorini, pronti per la rottamazione. Dopo l'intervento di vigili del fuoco e polizia, per il tempo necessario allo spegnimento, è stato chiuso in via precauzionale il tratto limitrofo del Grande Raccordo Anulare. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato. Sul posto è stata inviata anche la polizia scientifica. Per il momento indagini a 360 gradi degli inquirenti: non è chiaro se la matrice dell'incendio sia dolosa o colposa.

(in aggiornamento)

Video su questo argomento Terni, un altro incendio: in fiamme azienda di trasporti, residenti della zona evacuati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.