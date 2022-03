Il Mostro di Modena, dieci donne uccise. Ma la città guardava da un'altra parte

Christian Campigli 01 marzo 2022 a

Dieci vittime innocenti. Una scia di sangue lunga dodici anni. Un serial killer inafferrabile. E una città che ha cercato in ogni modo di insabbiare la verità. I delitti del Mostro di Modena rappresentano uno dei più complicati casi di cronaca nera del dopoguerra, ma al tempo stesso sono anche uno straordinario e interessante spaccato di una società tanto ricca, quanto chiusa e orgogliosamente borghese. Giovani, belle e tossicodipendenti. In nove casi su dieci prostitute occasionali, disposte a vendere il proprio corpo per la dose quotidiana di brown. È il lontano 1983 quando Filomena Gnasso viene trovata cadavere, uccisa da decine di ferite da coltello. Si pensa a un episodio isolato, a un regolamento di conti negli ambienti della Mala, o a un cliente che ha perso il controllo. Le indagini, frettolose e mal eseguite, non portano però a nulla. Due anni più tardi il killer delle meretrici torna a colpire: stavolta la vittima, Giovanna Marchetti, ha 19 anni e viene rinvenuta con il cranio fracassato da una grossa pietra.

Altri ventiquattro mesi e un nuovo decesso: nel 1987 è la volta di Donatella Guerra, 22 anni, accoltellata senza pietà. Il coraggio e l’intuito di un giornalista, Pier Luigi Salinaro, cronista di nera della Gazzetta di Modena, collegano, per la prima volta, i tre episodi. “In città c’è un Mostro, che colpisce le giovani prostitute eroinomani”. Salinaro chiede, in più occasioni, che le indagini vengano riunite in un unico filone, e portate avanti da un solo magistrato. Non verrà mai ascoltato. Due mesi dopo perde la vita Marina Balboni, 21 anni, strangolata con il foulard giallo che non si toglieva mai dal collo. Nessuno legge i suoi diari, nei quali scrive che i giorno seguente avrebbe dovuto incontrare “lo zio ricco”. Eppure quelle note si sarebbero potute rivelare importanti, se non addirittura decisive per dipanare l'intricata matassa. Errori investigativi che, analizzati oggi, appaio incredibili. Simili in realtà a quelli commessi su un caso che ha tante analogie con il lucido pervertito di Modena: i delitti del Mostro di Firenze.

Ritardi intollerabili, approssimazioni nella raccolta e nella ricerca delle prove e una scarsa cultura dei delitti seriali, considerati, a torto, una tipologia di omicidi legati esclusivamente agli Stati Uniti. Il killer continua ad agire indisturbato: nel 1989 ammazza Claudia Santachiara, 24 anni, un anno più tardi Fabiana Zuccarini, 21 anni (l’unica vittima che non si prostituiva) e Antonietta Sottosanti, soffocata con una calza di nylon. Nel 1992 la stessa tragica fine toccherà ad Anna Abruzzese, 32 anni. Undici stilettate al cuore decreteranno la morte, nel 1993, di Annamaria Palermo. Due anni più tardi Monica Abate verrà ritrovata strangolata nel suo appartamento, con una siringa conficcata nel braccio destro. Per anni la Modena bene ha negato l’evidenza, cercando di allontanare dal proprio mondo fatato l’ombra di un Mostro tanto violento quanto inafferrabile. Solo il coraggio e la testardaggine di Salinaro e un’accurata serie televisiva, scritta e diretta da Gabriele Veronesi, sono riusciti a riaccendere i riflettori su una storia intrisa di dolore, incapacità, falso buonismo e ipocrisia. Una scia di sangue lunga dodici anni. Dieci giovani ragazze uccise senza pietà. E tanti, troppi genitori che, ieri come oggi, chiedono ancora giustizia.

