Covid, il bollettino di oggi 1 marzo. Aumentano i nuovi casi e i decessi, in calo i ricoveri e il tasso di positività

Sono aumentati i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore, così come i decessi. Ma ricoveri e tasso di positività sono in calo. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero pubblicato dal ministero della Salute. Nel dettaglio, i nuovi casi sono 46.631, in aumento rispetto ai 17.981 di ieri - anche se i dati del lunedì sono sempre falsati per via del basso numero di tamponi fatti la domenica - per un totale di 12.829.972 dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati sono 233, contro i 207 di ieri, per un totale di 155.000 sempre dall’inizio dell’epidemia.

A fronte di 530.858 tamponi effettuati, contro i 198.513 di ieri, il tasso di positività scende all’8,8% dal 9,1% di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.073.230. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 708, sei in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, 395 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 73.607, per un totale di 11.601.742 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (5.746), Sicilia (4.762) e Lazio (4.543).

Da oggi, ricordiamo, sono in vigore le nuove norme per quanto riguarda gli arrivi dall'estero, con lo stop della quarantena per i viaggiatori extra Ue. Una misura che, secondo l'analisi di Coldiretti su dati Bankitalia, interessa ben 35 milioni di viaggiatori che durante l’anno prima della pandemia sono venuti in Italia. Da oggi è sufficiente una delle condizioni del green pass (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo) per l’arrivo in Italia da tutti i Paesi extra europei. "Si tratta di una boccata di ossigeno per il turismo che ha registrato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021 rispetto a prima della pandemia, anche se - sottolinea la Coldiretti - in vista della Pasqua non mancano le preoccupazioni determinate dalla guerra in Ucraina. La mancanza di viaggiatori stranieri è stato uno degli elementi di maggiore criticità con i viaggiatori provenienti dai Paesi fuori dell’Unione Europea rappresentano circa un terzo del totale dei viaggiatori stranieri in Italia".

