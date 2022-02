Portici, non vuole la fine della storia: dà appuntamento all'ex per accoltellarla

Christian Campigli 28 febbraio 2022 a

La convinzione che quella donna fosse "roba sua". Una concezione dell'amore lontana anni luce dalla vera essenza del più nobile tra i sentimenti. Quell'emozione in grado di unire le anime. E di trasformare un solitario e triste "me", in un collettivo e progettuale "noi". I carabinieri hanno arrestato questa mattina un italiano di trentasei anni, che ha accoltellato la sua ex moglie a Portici, piccolo comune ad un passo da Napoli. La donna, di un anno più giovane, ha commesso un errore fatale: ha accettato di incontrare l'ex marito. I due hanno fissato un appuntamento, in via Comunale Farina. L'aria è diventata in pochi attimi incandescente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a tempestarla di domande, su come passava il tempo, su chi frequentava e, soprattutto, perché si ostinava a rifiutarlo. Per il trentenne era inconcepibile che la sua ex moglie non volesse riallacciare la loro relazione. E così, dopo urla, offese e minacce, il malvivente ha estratto un coltello e l'ha ferita alla spalla sinistra. Per fortuna nulla di letale: la vittima è stata portata in ospedale, dove dovrà restare in osservazione per almeno sette giorni.

I militari, anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti (fondamentale quella di un parente della donna, che per puro caso si trovava in zona e ha prontamente telefonato al 112) e alla denuncia dell'ex moglie, hanno rapidamente ricostruito la dinamica dell'intera vicenda. E hanno così arrestato l'ex marito, con l'accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Una storia che ne ricorda altre dieci, cento, mille. Tutte simili tra loro. Identico il minimo comune denominatore: un uomo lasciato, che non accetta (nel novantanove per cento dei casi esclusivamente per orgoglio e testosteronico machismo) di essere stato abbandonato.

ra queste vergognose vicende, che dovrebbero indignare ogni persona dotata di un briciolo d'intelletto, ve n'è una che assomiglia in modo incredibile, tranne per la conclusione, alla storia di Porcici. Mattia Di Teodoro, 33 anni, non parlava d'altro: voleva riprendersi “la sua” Michela, 31 anni. E così quella sera, nel lontano maggio del 2016, convinse l'ex moglie: “Devo parlarti, ti giuro, questa sarà l'ultima volta”. Michela Noli accettò: Mattia passò a prenderla e, con l'auto, si diresse verso un angolo buio e dimenticato di Firenze, nei pressi del parco delle Cascine. La conversazione si trasformò ben presto in un'infuocata discussione. L'uomo tirò fuori il coltello e prima uccise “l'amore della sua vita” e poi si suicidò. Un gesto folle, che solo ad una lettura frettolosa e superficiale può apparire così estremo. In realtà, l'episodio di Portici non è terminato con lo stesso, tragico bilancio solo per un caso fortuito. Forse, se quel parente non fosse passato in quel momento da quella strada e non avesse assistito alla lite, il trentenne non si sarebbe limitato ad una sola coltellata. E il finale sarebbe stato assai diverso. Intriso di morte. In Italia esiste una vera e propria emergenza, chiamata femminicidio. Nonostante i significativi passi in avanti compiuti a livello normativo, resta un enorme buco nero sul piano culturale. Perché, sotto sotto, sono ancora troppe le persone che giustificano e troppo poche quelle che si indignano.

