Covid, ancora 30.629 positivi e 144 morti. I ricoveri continuano a diminuire

I nuovi contagi da Covid 19 in Italia sono 30.629, mentre 144 le vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 27 febbraio, e quindi riferiti alla giornata di sabato. Nel precedente bollettino i positivi erano stati 38.375, quindi si registra un nuovo calo. Ma come sempre occorre prendere in considerazione i tamponi analizzati. Nel bollettino di oggi sono stati 317.784 (molecolari e antigenici), mentre in quello precedente erano stati 434.077. Il tasso di positività è quindi del 9.6%, mentre 24 ore prima dell'8.8%.

Attualmente sono 733 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto alla giornata di ieri, sabato 26 febbraio. Gli ingressi giornalieri sono stati 26. Diminuiscono anche i pazienti ospedalieri dei reparti ordinari: 10.868, quindi 235 in meno. L'occupazione dei reparti di area non critica scende al 17% (monitoraggio Agenas), stabile invece la situazione complessiva nelle intensive (8%). Sono 4 le regioni (Lombardia, Molise, Piemonte e Veneto) e le due province autonome (Bolzano e Trento) a registrare entrambi i valori sotto la soglia critica del 10% (intensive) e del 15 (reparti).

Stando ai dati della mortalità, per il periodo 1-15 febbraio si segnalano valori superiori a quelli attesi sia al nord (+4%) che al centro sud (+15%). In particolare nelle città di Torino, Genova, Rimini, Ancona, Terni, Roma, Latina, Napoli, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa. Il rapporto di sorveglianza, però, evidenzia mortalità in calo sia al nord che al centro sud rispetto alla settimana precedente. Confrontando le varie ondate, nella quarta l'impatto della mortalità è minore rispetto alle precedenti. L'eccesso di mortalità è stato del 13% rispetto al 30 delle prime due. Di seguito i dati complessivi dall'inizio della pandemia: totale casi 12.764.558 (+ 30.629), decessi 154.560 (+ 144), guarigioni 11.487.720 (+ 50.014), attualmente positivi 1.122.278 (- 18.280). La regione con il più alto numero di nuovi positivi è il Lazio: + 3.900.

