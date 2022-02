Terremoto, torna a tremare il Centro Italia: scossa di magnitudo 3 ad Amatrice

27 febbraio 2022 a

Scossa di terremoto di magnitudo 3. La terra torna a tremare nel Centro Italia. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il sisma alle ore 7 e 31 di oggi, domenica 27 febbraio. Epicentro a tre chilometri da Amatrice, a una profondità di 12 km. Il terremoto è stato avvertito dai residenti della zona e dei dintorni. Qualche ora prima, alle 4.17, una scossa era stata registrata in provincia di Macerata. In questo caso magnitudo 2, epicentro a Ussita con profondità di 9 chilometri. Non si registrano danni.

Scossa di magnitudo 3.4. Epicentro in provincia di Cuneo

