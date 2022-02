Terremoto, scossa di magnitudo 3.4. Epicentro in provincia di Cuneo

26 febbraio 2022 a

Dopo la scossa di terremoto di questa mattina, sabato 26 febbraio, con epicentro a L'Aquila, ancora un sisma registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Stavolta sisma in provincia di Cuneo, con epicentro nel territorio comunale di Polonghera. Terremoto di magnitudo 3.4 alle ore 15.49, epicentro a una profondità di 24 chilometri. Sono in corso verifiche ma non si registrano danni e feriti.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a L'Aquila

