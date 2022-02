Covid, nuovo vaccino: domenica un milione di dosi Novavax. Poi altri due milioni

24 febbraio 2022 a

Continua la discesa dei casi di positività al Covid in Italia. E' la Fondazione Gimbe a tracciare il quadro dell'andamento della pandemia. Per la quarta settimana consecutiva si registra un calo dei casi. Rispetto ai sette giorni precedenti il trend è del -20,6% (349.122 rispetto a 439.707). Scendono anche i ricoveri tanto nei reparti ordinari (-16,2%) che nelle terapie intensive (-19,9%). Rispetto al reparto dove vengono curati i malati più gravi la media mobile si abbassa a 66 ingressi al giorno mentre nel rilevamento precedente erano 80. Buone notizie anche sul fronte dei decessi. Nell'ultima settimana la flessione è del 15,8% con una media di 261 al giorno, rispetto ai 310 del precedente report.

Covid, in calo nuovi casi e morti. Scendono anche ricoveri e intensive

L'invito del presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, è comunque quello di tenere alta l'attenzione. "Indipendentemente dal termine dello stato di emergenza, al momento è impossibile abolire misure di sanità pubblica come mascherine al chiuso e l'isolamento dei positivi". Secondo Cartabellotta sono misure "indispensabili per consentire la completa riapertura di tutte le attività - dice - 50 mila nuovi casi al giorno, tasso di positività dei tamponi al 10% e quasi 1,3 milioni di casi attualmente positivi dimostrano che la circolazione del virus è ancora piuttosto elevata".

Costa: "Per gli over 50 green pass obbligatorio nei posti di lavoro fino al 15 giugno"

Se la curva epidemiologica scende i numeri della campagna vaccinale fanno altrettanto. Nonostante l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50 - sottolinea Gimbe - in quella fascia di età il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota 15.255 (-44% rispetto alla settimana precedente). Pure nella fascia pediatrica 5-11 anni si registra una netta flessione con un -57,1%. In generale restano ancora 4,9milioni di persone vaccinabili che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. A convincerne almeno una parte portebbe essere il nuovo vaccino di Novavax, creato con tecnica 'tradizionale' e non con la tecnologia recente dell'Rna. La prima consegna di circa un milione di dosi ci sarà domenica mentre altri due milioni arriveranno nel corso del mese di marzo.

Covid, Speranza: "Siamo in una fase nuova ma serve gradualità"

