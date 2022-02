Covid, il bollettino di oggi: 60mila nuovi casi e 322 morti. Tasso di positività al 9,9%

22 febbraio 2022 a

Sono 60.029 i nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime 24 ore in Italia. Come riporta il bollettino giornaliero emanato dal ministero della Salute, oggi martedì 22 febbraio si registrano anche 322 morti. A fronte di 603.639 tamponi, il tasso di positività è al 9,9%. Sul piano ospedaliero, invece, si registra un calo di pazienti sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. In terapia intensiva ci sono in totale 896 pazienti, 32 in meno di ieri; i ricoverati con sintomi sono invece 13.076, 299 in meno di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia sono 12.494.459 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 153.190. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia sale a 12.554.596, mentre le persone guarite sono 11.109.291.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha intanto firmato una nuova ordinanza che prevede, a partire dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei. Quindi, per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Una misura che, secondo quanto afferma Coldiretti su dati Bankitalia, interessa ben 35 milioni di viaggiatori extracomunitari che durante l’anno prima della pandemia sono venuti in Italia. "Si tratta di una boccata di ossigeno per il turismo che ha registrato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021 rispetto a prima della pandemia, con la mancanza di viaggiatori stranieri che è stato uno degli elementi di maggiore criticità. I viaggiatori provenienti dai Paesi fuori dell’Unione Europea rappresentano circa un terzo del totale dei viaggiatori stranieri in Italia - secondo l’analisi della Coldiretti - prima della pandemia nel 2019. A pesare sui flussi turistici sono stati soprattutto proprio i turisti stranieri bloccati alle frontiere dall’avanzare dei contagi e dalla misure di restrizione adottate. I vacanzieri dall’estero in Italia sono strategici per l’ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate anche perché hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Si stima peraltro che un terzo della spesa turistica sia destinata proprio all’alimentazione per consumi in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi e acquisto di vino e specialità alimentari da riportare a casa. Gli arrivi dall’estero sono determinanti anche per gli agriturismi dove gli stranieri - conclude la Coldiretti- rappresentavano oltre il 40% delle presenze totali prima della pandemia".

