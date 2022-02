Covid, 24.408 nuovi casi e altri 201 morti. Il punto sulla quarta dose di vaccino

21 febbraio 2022 a

Sono 24.408 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia e ufficializzati nel bollettino diramato oggi, lunedì 21 febbraio. Un netto calo rispetto ai 42.081 positivi di ieri, per un totale di 12.494.459 dall’inizio dell’epidemia. Come è noto, però, il bollettino del lunedì è riferito in particolare ai dati della domenica, giorno festivo della settimana, e inevitabilmente sono sempre più attenuati sul fronte delle positività perché vengono effettuati meno tamponi. Ne sono stati presi in considerazione 231.766, mentre nel precedente dossier erano stati 372.776. Il tasso di positività, comunque, diminuisce di quasi un punto, passando dall'11.3 al 10.5 per cento.

Purtroppo si registrano altri 201 decessi, contro i 141 di ieri. Il totale delle vittime sale ancora fino a 153.190 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono un milione 321.971 (-26.376). Vanno infatti considerati i dimessi guariti: 50.659 che portano il totale dall'inizio della pandemia a 11.019.298. Dati contrastanti arrivano dal sistema sanitario: calano i pazienti in terapia intensiva, aumentano quelli nei reparti ordinari. I primi sono sei in meno e complessivamente diventano 928. I nuovi ingressi in rianimazione sono stati 55. I ricoverati ordinari sono 91 in più (ieri erano stati 103 in meno) e portano il totale a 13.375. Anche in questo caso, però, va tenuto presente che il dopo weekend è caratterizzato da pochissime dimissioni. Sicuramente più attendibili i dati che verranno diffusi nella giornata di domani, martedì 22 febbraio.

Dando uno sguardo ai dati regionali, il territorio che fa registrare il maggior numero di contagi è il Lazio: 3.121. Seguono poi la Sicilia (+2.466), la Campania (+2.320), l'Emilia Romagna (+2.111) e il Piemonte (+2.047). Intanto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene, all'Agenzia Ansa spiega che "le case farmaceutiche stanno sperimentando vaccini che coprono da tutte le varianti perché si è visto che quelli attuali dopo alcuni mesi cominciano ad avere delle defaillances non contro la malattia ma contro l'infezione. Fino a che non arriveranno questi nuovi preparati bisognerà allargare per gradi la platea della quarta dose: prima i grandi anziani e poi i più esposti al rischio, cioè gli operatori sanitari. Specialmente prima dell'inverno".

