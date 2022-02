Covid, in Italia altri 42.081 casi e 141 morti. Il bollettino di oggi domenica 20 febbraio

20 febbraio 2022 a

Il bollettino di oggi, domenica 20 febbraio. Sono 42.081 i nuovi casi di Covid 19 ufficializzati in Italia. Nella precedente statistica, sabato 19 febbraio, erano stati 50.534. I tamponi presi in considerazione sono 372.776 (184.146.508 da inizio emergenza) e il tasso di positività sale leggermente e torna all'11.3%. Il ministero della Salute, inoltre, ufficializza altri 141 morti (252 le vittime nel bollettino di sabato 19 febbraio), che portano il totale da inizio pandemia a 152.989. Il numero complessivo dei casi di Covid 19 sale a 12.469.975. Attualmente i positivi sono 1.348.347 (-21.431), 1.334.129, invece, le persone in isolamento domiciliare. I guariti o dimessi aumentano di 63.492 unità e raggiungono quota 10.968.639.

In Italia continua il calo dei ricoveri. Ancora due regioni a rischio alto

Buone notizie arrivano anche dal fronte ospedaliero. Per il tredicesimo giorno consecutivo diminuiscono i ricoveri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 103 in meno (ieri -561), per un totale di 13.284 degenti. In terapia intensiva, invece, 19 letti liberati (ieri -34), il totale dei malati gravi scende a 934. I nuovi ingressi in rianimazione sono stati 52.

La regina Elisabetta positiva al Covid. Buckingham Palace: "Sintomi leggeri"

Ancora una volta, dunque, la tendenza della curva dei conta da Covid 19 si conferma in discesa. Nel bollettino di domenica scorsa, 13 febbraio, i casi registrati erano stati 51.959 con un tasso dell’11,2%. Le infezioni continuano a diminuire anche se l'impressione è che la discesa ora proceda a un ritmo più lento. Come sempre occorrerà tempo per comprendere meglio la situazione e tracciare un bilancio ancora più attendibile. Senza dubbio ottimista Roberto Speranza, ministro della Salute: "Due anni fa - dichiara - fummo costretti a compiere scelte difficili, oggi il 91% della popolazione sopra i 12 anni si è vaccinata e questo ci mette nelle condizioni di gestire in maniera del tutto diversa la pandemia". Da domani, lunedì 21 febbraio, tornano in giallo: Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta.

Bassetti: "Obbligo vaccinale giusto ma tardivo"

