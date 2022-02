Fondazione Open, la Cassazione annulla i sequestri a Carrai

19 febbraio 2022 a

a

a

La Cassazione ha annullato la terza ed ultima ordinanza del tribunale del riesame di Firenze e il decreto di perquisizione e sequestro emesso nel 2019 dalla procura nei confronti di Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. Come comunicato dall'avvocato Massimo Dinoia, difensore di Carrai, "la Cassazione ha altresì ordinato con effetto immediato alla procura di Firenze di restituire a Carrai quanto gli era stato a suo tempo sequestrato vietandole di trattenere copia dei dati".

Matteo Renzi e la partita contro i magistrati: l'ex premier si gioca tutto

"Nel corso di questi anni, il Tribunale del Riesame di Firenze - continua l'avvocato Dinoia - si era già pronunciato sullo stesso decreto altre due volte e in entrambe le occasioni le sue ordinanze erano sempre state annullate dalla Cassazione; anche la terza ordinanza ha avuto la stessa sorte delle due precedenti, ma questa volta l’annullamento è stato senza rinvio, diventando definitivo. Con questa sentenza il Supremo Collegio ha chiuso, una volta per tutte, la questione e ha statuito che non sussiste neppure l’ipotesi astratta del delitto di illecito finanziamento di partito e che la Fondazione Open ha sempre operato lecitamente per il raggiungimento dei suoi scopi statutari".

Renzi: "Sono innocente, finirà con un buco nell'acqua". Libro sui dossier dei servizi segreti

L'avvocato Dinoia ha concluso sottolineando come resti "francamente incomprensibile la scelta processuale della Procura di Firenze: soltanto dopo che era stata celebrata davanti alla Cassazione l’udienza di discussione e dopo che quest’ultima aveva rinviato al solo scopo di rendere nota la sua decisione, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati, senza attendere di conoscere la deliberazione della Corte. Adesso però tutti, sia a Procura sia il giudice dell’udienza preliminare, dovranno prendere atto del responso decisivo e definitivo della Suprema Corte e trarne le dovute conseguenze".

Fondazione Open, finanziamento illecito: per Renzi, Boschi e Lotti chiesto rinvio a giudizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.