Covid, i nuovi casi sono 53.662. Ancora 314 morti. Diminuiscono i ricoveri

Il bollettino Covid di oggi, venerdì 18 febbraio. I nuovi contagi sono 53.662, dato ancora in calo rispetto a ieri quando i positivi erano stati 57.890. Oltre mezzo milione ii tamponi analizzati, per l'esattezza 510.283 tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10.5%, lieve calo di 0.2 punti percentuali. Purtroppo si contano ancora una volta numerosi decessi: 314 per l'esattezza. Il dato delle vittime da inizio pandemia sale sino a 152.596. Diminuiscono ancora i ricoveri, sia in area medica che nei reparti di terapia intensiva. Nei settori ordinari 614 in meno; 50, invece, i letti liberati in intensiva, saldo tra ingressi e uscite (i primi sono stati 51). Nel complesso i ricoveri in rianimazione sono 987, si torna quindi sotto quota mille. Non accadeva dal 20 dicembre, quasi due mesi fa. Il picco è stato toccato il 17 gennaio: 1.717.

I dimessi o guariti sono stati oggi 87.472 (ieri 99.640) e quindi le persone che hanno superato il Covid diventano 10.820.380. Ancora un lieve calo per gli attualmente positivi: 34.086 in meno (ieri -41.905), nel complesso un milione 404.122. In isolamento domiciliare 1.389.187. Diamo uno sguardo ai nuovi contagi regione per regione. Lombardia: +5.413, Veneto: +4.910, Emilia Romagna: +3.448, Campania: +5.510, Lazio: +6.410, Piemonte: +2.569, Toscana: +3.324, Sicilia: +5.594, Puglia: +4.269, Liguria: +1.375, Friuli Venezia Giulia: +994, Marche: +1.873, Abruzzo: +1.549, Calabria: +1.491, Provincia Autonoma di Bolzano: +820, Umbria: +911, Sardegna: +1.812, Provincia Autonoma di Trento: +426, Basilicata: +618, Molise: +300, Valle d'Aosta: +46.

Le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino a ora sono 132 milioni 777.809. Sono 47.979.741 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del primo ciclo o il monodose, pari al 88,84 % della popolazione. Altre 36.633.583 persone hanno ricevuto la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni a cui è stata somministrata almeno una dose sono 1.331.509.

