Palermo, coltivavano stupefacenti usando l'energia elettrica rubata: arresti e denunce

È il tema del giorno. Che divide la politica, crea interminabili discussioni al bar, in palestra e sui social network. Il caro bollette, le cifre della luce aumentate oltre del cinquanta per cento preoccupano, e non poco, gli Italiani. Non solo quelli onesti, oberati dalle tasse più alte d’Europa e desolatamente costretti a ricevere in cambio servizi da Terzo Mondo. Ma anche i malviventi. La storia che giunge dalla Sicilia ha il sapore agrodolce del grottesco. Una vicenda surreale, che pare quasi inventata da quant’è assurda e, al tempo stesso, incredibilmente suggestiva. I carabinieri hanno arrestato due uomini e denunciato altre quattro persone nel corso di un blitz a Carini, piccolo centro in provincia di Palermo.

Due quarantenni, entrambi residenti del capoluogo siculo, avevano allestito in un'abitazione di loro proprietà una piantagione indoor di settantasei arbusti di canapa indiana e altri centoventi vasi, seminati con la stessa sostanza e pronti per la coltivazione. I due però non disponevano del capitale iniziale per avviare una così lucrosa attività. E non potevano neanche recarsi in banca, per chiedere un prestito. È bene ricordare infatti che le suddette piante necessitano di tanta luce. E in mancanza del sole estivo, che bacia la Trinacria, è indispensabile farle crescere con delle speciali lampade. Che consumano un numero assai elevato di chilowatt. Come ricorda l’agenzia di stampa Ansa, nel corso della mattinata c’è stato anche l'intervento di personale Enel. I tecnici della società elettrica hanno accertato che l'impianto di illuminazione, irrigazione e aerazione della serra era abusivamente collegato alla rete pubblica. Quella corrente, per capirsi, che viene pagata grazie alle tasse degli onesti cittadini. E che, almeno in teoria, dovrebbe servire per illuminare le strade e consentire, ad esempio, il corretto funzionamento dei semafori.

L'arresto dei due, ai quali viene contestata la coltivazione di stupefacenti e il furto aggravato di energia elettrica, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo. È stato anche denunciato un 49enne trovato in possesso di centoventi grammi di marijuana, un 57enne per possesso di hashish e furto di energia elettrica e una donna 56enne per furto di energia elettrica. Nei pressi della suggestiva fortezza medioevale di Carini i militari sono intervenuti per recuperare un defibrillatore rubato il giorno prima. Il ladro, un giovane di 26 anni, è stato denunciato per furto aggravato. I militari, una volta venuti in possesso del dispositivo elettromedicale, lo hanno riaffidato all’amministrazione comunale, affinché venga posto nuovamente a disposizione della cittadinanza, per la gestione dei casi di emergenza sanitaria. Una storia assurda, talmente grottesca e, per certi versi persino geniale, da poter essere confusa con la trama di un romanzo scritto da Frank Kafka o con i versi del poeta Teofilo Folengo.

