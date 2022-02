Covid, in Italia continua il calo dei ricoveri. Ancora due regioni a rischio alto

18 febbraio 2022 a

Come tutti i venerdì, l'Istituto superiore della sanità fa il punto settimanale sulla pandemia da Covid 19. Anche oggi, venerdì 18 febbraio, sono stati diffusi i dati pandemici relativi al monitoraggio. L'Iss spiega che "continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale". Ora i casi sono 672 ogni 100.000 abitanti, dato relativo al periodo che va dall'11 al 17 febbraio. Nelle statistiche precedenti, erano 962, quindi quasi 300 in meno. L'Istituto superiore della sanità scrive nella nota che relativamente all'indice Rt "nel periodo 26 gennaio 2022 - 8 febbraio 2022, il dato medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0.77 (range 0.72 - 0.88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica". Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità che viene calcolato sui casi con ricovero ospedaliero, in questo caso Rt a 0.79 (0.78-0.81) l'8 febbraio contro lo 0,.6 (0.85-0.88) dell'1".

Altri dati confortanti arrivano dalla valutazione delle ospedalizzazioni. Sempre stando alle statistiche dell'Istituto superiore della sanità, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è sceso al 10.4%, percentuale relativa a venerdì 17 febbraio. La settimana precedente la percentuale era più alta di tre punti. Il tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche, invece, a livello nazionale è del 22.2% (dato relativo sempre al 17 febbraio), mentre sette giorni prima era del 26.5%.

Attualmente soltanto due regioni sono classificate a rischio alto, ma va sottolineato che l'Iss non ha potuto procedere alla valutazione per l'incompletezza dei dati trasmessi. Cinque regioni, invece, sono classificate a rischi moderato, Le altre 14 regioni e province autonome, sono a rischio basso. Nel complesso, dunque, anche nei dati settimanali sembra evidente il rallentamento del contagio in Italia a differenza di altri paesi dove invece la curva pandemica sta ancora crescendo in maniera esponenziale.

