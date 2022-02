Traghetto a fuoco, pauroso incendio: salvate 288 persone

Julie Mary Marini 18 febbraio 2022 a

Un pauroso incendio è divampato su un traghetto che dalla Grecia stava viaggiando verso l'Italia. Il rogo si è sviluppato nella zona dell'isola di Corfù. La nave è della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines e a bordo c'erano 288 persone, partite da Igoumenitsa e dirette a Brindisi. Secondo le prime notizie, poi confermate, non ci sono state vittime né tra i passeggeri, né tra il personale di bordo. Tutti si sono messi in salvo sulle scialuppe. Stanno ancora proseguendo le operazioni di soccorso. Naturalmente attimi di terrore tra i 237 passeggeri e i 51 membri dell'equipaggio della nave che batteva bandiera italiana.

Il capitano ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave quando si è reso conto che non c'era alcuna possibilità di domare le fiamme. Fonti della Guardia costiera italiana hanno poi confermato che il traghetto è stato completamente evacuato e che non ci sarebbe stato nemmeno un ferito. Quasi un miracolo. Delle 288 persone ben 242 sono state tratte in salvo da una motovedetta della Guardia di Finanza che era in zona. Secondo le prime ipotesi, l'incendio sarebbe divampato nella stiva della nave che trasportava prevalentemente tir e autisti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio. L’incendio si è verificato a circa 9 miglia dalla costa, in piena area di ricerca e soccorso della Grecia. Alcuni passeggeri hanno raccontato che le fiamme erano molto alte e che a bordo dominava il panico. Il comandante ha fatto il giro delle cabine, ha radunato i passeggeri su un unico ponte, poi ha dato l'ordine di abbandono. I passeggeri sono stati trasportati a Corfù da dove sarà organizzato il transfert per il rientro in Italia, ha spiegato Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group. Non risultano sversamenti di combustibile in mare.

