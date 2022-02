Ucraina, fumo dall'ambasciata russa a Kiev: i diplomatici bruciano documenti segreti? Il video

17 febbraio 2022 a

Nuovo scenario nella crisi in Ucraina: un video ritrae del fumo uscire dall'ambasciata russa a Kiev. Stando a quanto riporta l'account Twitter Terror Alarm, l'intelligence militare ucraina afferma che il fumo proveniente dall'ambasciata russa è dovuto all'azione dei diplomatici russi, che stanno bruciando documenti segreti e incriminanti in previsione di un'invasione su vasta scala fatta da Putin, che li vedrebbe espulsi dal territorio.

Intanto oggi, giovedì 17 febbraio, il comando militare ucraino ha accusato i separatisti di aver sparato proiettili che hanno colpito l’edificio di un asilo a Stanytsia Luhanska, ferendo due civili, e tagliando la corrente a metà della città. Kiev ha negato le affermazioni dei separatisti, secondo cui le forze ucraine li avrebbero attaccati per prime, e ha anzi affermato che sono stati i separatisti filorussi ad attaccare i soldati ucraini, che non hanno risposto al fuoco. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti, ha fatto sapere che le azioni provocatorie di Kiev vicino al confine nelle ultime 24 ore si sono intensificate e per quanto riguarda la linea di contatto con i territori delle proclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk "vediamo una tensione crescente", riporta l’agenzia di stampa Tass. La situazione, spiega sempre Peskov, potrebbe incendiarsi in ogni momento.

Zelensky: "Nessun segnale di ritiro delle truppe russe"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo, in un'intervista alla Bbc afferma che il percorso di adesione all’Alleanza atlantica è "lungo", ma "l’adesione alla Nato è una garanzia di sicurezza, quindi come possiamo scegliere qualsiasi altra strada? Per noi è la garanzia per non perdere la nostra indipendenza. Per me, come presidente, la cosa più importante in questo percorso è non perdere il mio Paese". Quanto alle pressioni da parte di alcuni Paesi europei che preferirebbero che Kiev rimanesse fuori dalla Nato, Zelensky è chiaro: "Non possiamo chiudere gli occhi e dire che è solo la Russia che non ci vuole lì. Non è vero. Alcuni Paesi della Ue stanno al gioco della Russia e questo è sbagliato". Non ci sarà, però, un referendum popolare per l'adesione alla Nato. Il desiderio di Kiev di farne parte, infatti, è già scritto nella Costituzione. Zelensky, infine, ha accusato Mosca di usare il pretesto dell’adesione di Kiev alla Nato per "giustificare la presenza al confine: starebbero proteggendo la loro sovranità. È un’informazione distorta".

