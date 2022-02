Chiusa l'autostrada A1, a Lodi incidente all'alba: tir in fiamme, un ferito

16 febbraio 2022 a

Un incidente stradale che ha coinvolto una cisterna che trasportava materiale infiammabile sta causando la temporanea chiusura dell’autostrada A1 all’altezza di Lodi, in entrambe le corsie di marcia. Lo scontro è accaduto verso le 6.30, quando in autostrada all’altezza di Borgo San Giovanni, poco prima del casello di Lodi, verso Milano, un tir adibito al trasporto di medicinali si è ribaltato in corsia Nord, in una dinamica non ancora chiarita. Il 118 ha soccorso un ferito, un uomo di 47 anni, forse il conducente del tir, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme della cisterna che avevano formato un’alta colonna di fumo.

Stando alle prime rilevazioni, la cisterna si è scontrata con il new jersey che separa le carreggiate, forse a causa della fitta nebbia sulla bassa padana. La scarsa visibilità ha, fra l’altro, reso difficili anche gli interventi di soccorso degli elicotteri. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello scontro, da quanto si apprende dalla Polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)

