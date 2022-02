Muore bambino di 4 anni, il giorno dopo la visita al pronto soccorso. Due medici indagati a Milano

15 febbraio 2022 a

Una tragedia. Un dramma che lascia tutti addolorati. E' la storia di un bimbo di appena quattro anni, morto di peritonite il giorno dopo che era stato dimesso dall'ospedale. Due medici sono indagati con l'accusa di omicidio colposo. Le indagini sono volte a comprendere se sia stata sbagliata la diagnosi. Il piccolo è morto per "peritonite acuta", ma poche ore prima era stato rimandato a casa dai sanitari con un referto che invece parlava di una gastroenterite.

I fatti risalgono allo scorso mese di novembre e ora la vicenda è al centro di una inchiesta della Procura di Milano che per ora indaga sui due medici. La specializzanda che visitò il bimbo e il medico che in quel momento era di turno. Gli inquirenti hanno ricostruito quello che sarebbe accaduto in quei due giorni. Il piccolo fu portato al pronto soccorso del Policlinico dai suoi genitori. Erano preoccupati per i dolori che accusava all'addome e per i continui attacchi di vomito. Fu visitato e gli venne diagnosticata una gastroenterite.

Il bambino fu dimesso con la prescrizione di essere curato con paracetamolo. Il giorno dopo, però, le sue condizioni peggiorarono al punto che i genitori chiamarono il 118. Il bimbo fu trasportato d'urgenza con una ambulanza al pronto soccorso, ma poco dopo morì a causa di una peritonite perforante. I sanitari nulla poterono fare per salvarlo. I magistrati milanesi hanno disposto una serie di accertamenti, tra cui esami istologici e tossicologici sul corpicino della vittima, per cercare di capire se ci fu un errore nella prima diagnosi. L'ospedale fa sapere che già a novembre, subito dopo l'accaduto, era stata avviata "immediatamente una indagine interna in stretta collaborazione con la Procura, a cui sono stati forniti fin da subito gli elementi utili per ricostruire la dinamica della vicenda. Gli approfondimenti sono ancora in corso".

