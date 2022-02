Caro bollette, Cgia Mestre: "In un trimestre rincari da 13 miliardi per le imprese"

Christian Campigli 12 febbraio 2022 a

a

a

Il granello che può mandare in tilt un'intera catena di montaggio. Un valore che rischia di pesare come un macigno sulla nostra fragile economia nazionale. E che, al contrario, può vanificare i tentativi del Governo dei Migliori di rilanciare i consumi, di far ripartire i cantieri e di rendere più moderne le nostre obsolete infrastrutture. Nel primo trimestre di quest’anno le imprese saranno chiamate a pagare, rispetto al 2019, ben 14,7 miliardi di euro in più di energia elettrica e gas. Togliendo a questo importo 1,7 miliardi (le misure di mitigazione introdotte nelle settimane scorse), nel primo trimestre 2022 le nostre aziende dovranno farsi carico di un extra costo pari a 13 miliardi: una vera e propria stangata. È questa la stima elaborata dalla Cgia di Mestre, che giudica insufficienti le misure promesse dal primo ministro Draghi.

Arezzo, ristoratori e caro bollette: "Si risparmia sulle cappe e sui frigoriferi"

“Certo, il premier ha annunciato che l’esecutivo sta mettendo a punto un intervento di ampia portata per calmierare i prezzi delle bollette a famiglie, imprese ed amministrazioni pubbliche. Pare di capire che dovrebbe aggirarsi tra i cinque ed i sette miliardi di euro. Sia chiaro, in termini assoluti parliamo di una cifra elevatissima. Ma del tutto insufficiente a mitigare i rincari che, in particolar modo le imprese, subiranno in questi primi tre mesi dell’anno – sostengono i vertici dell'associazione degli artigiani di Mestre all'agenzia di stampa AdnKronos - O salviamo le aziende, recuperando le risorse attraverso un nuovo scostamento di bilancio, o molte saranno destinate a chiudere. Nella migliore delle ipotesi, a ridurre drasticamente gli organici. Certo, l’obiezione di chi sostiene che siamo troppo indebitati è legittima. Ma è altrettanto indiscutibile segnalare che, senza interventi sostanziosi, saremo chiamati a spendere una cifra pressoché identica erogando la cassa integrazione o l’indennità di disoccupazione a coloro che perderanno il posto di lavoro”.

Caro bollette, Coldiretti: "Allevamenti a rischio"

Oltre alle ditte, anche tir, pescherecci e agricoltori sono allo stremo. A preoccupare il mondo del lavoro non sono solo i rincari di luce e gas, ma anche quello dei carburanti. Il gasolio per autotrazione, ad esempio, ha subito nell’ultimo anno un aumento di oltre il 22%. Molti settori, pertanto, rischiano di doversi fermare: l’autotrasporto, la pesca e l’agricoltura hanno già manifestato grande disappunto per la mancanza di interventi da parte del governo, Tanti, troppi i distretti produttivi in difficoltà: impossibile non ricordare il cartario di Lucca e Capannori, le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, i metalli di Brescia e Lumezzane, il metalmeccanico di Mantova e Lecco, le piastrelle di Sassuolo, la termomeccanica Padova e il vetro di Murano. Imprenditori, operai e impiegati appesi ad un filo. Equilibristi ansiosi di conoscere il proprio destino. Di sapere se il terzo decennio del secolo rappresenterà per l'Italia il nuovo boom economico o la crisi dalla quale non sarà possibile riprendersi. Quella che potrebbe portare alla chiusura di un numero sterminato di imprese private prima, al default del nostro sistema economico il giorno seguente.

Prezzi frutta e verdura in rialzo per rincari energia e gelate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.