Covid, i nuovi casi sono 67.152, altri 334 morti. Diminuiscono i ricoveri

I nuovi casi di positività al Covid 19 sono 67.152, stando al bollettino quotidiano pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella giornata di oggi, venerdì 11 febbraio. Purtroppo si contano altri 334 decessi. Il numero delle nuove infezioni è relativo a 663.786 tamponi e quindi il tasso di positività è del 10,1%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi: 530 meno del bollettino precedente, quindi nel complesso 16.824, nei reparti ordinari. I letti occupati in terapia intensiva sono 1.265, rispetto a ieri -57. Superata la quota di dieci milioni di guarigioni, per l'esattezza 10 milioni 89.429. Nel bollettino odierno ne sono state ufficializzate 129.293. Ovviamente scendono gli attualmente positivi: un milione 751.125. Il numero complessivo dei decessi è 150.555, mentre il totale delle persone che hanno contratto il virus sale a 11 milioni 991.109.

Dati incoraggianti arrivano anche dal monitoraggio dell'Istituto superiore della salute e dal ministero della Salute che certifica una netta discesa della diffusione della pandemia. L'incidenza dei casi crolla e scende sino a 962 casi ogni 100mila abitanti rispetto alla settimana precedente. Nel report passato era di 1.362. L’indice Rt sui sintomatici si riduce a 0.89, mentre era 0.93. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità spiega che "siamo in una fase di chiara decrescita continua. Anche i ricoveri sono in calo, ma i numeri sono ancora impegnativi per il sistema sanitario".

"La stessa cosa - spiega ancora il presidente dell'Istituto superiore della sanità - vale per i ricoveri dei più giovani: anche in questo caso si registra una decrescita. Le proiezioni per quanto riguarda le ospedalizzazioni mostrano per le prossime quattro settimane come il rischio di impegno delle terapie intensive si vada progressivamente riducendo, così come i valori di area medica, anche se questi rimangono ancora significativi". La discesa, dunque, per fortuna continua ma serviranno altre settimane.

