Vaccino, Sileri e Magrini: "No alla quarta dose. Richiami annuali come per l'influenza"

La quarta dose del vaccino anti Covid non si farà, ma con tutta probabilità sarà somministrato un richiamo annuale. A spiegarlo è stato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini. Mentre continua a calare la curva del contagio e pian piano le restrizioni vengono ridotte, si pensa anche al futuro. Quello di una ipotetica quarta dose è un tema dibattuto già da diverse settimane, ma è sempre più probabile, e Magrini sembra scrivere la parola fine, che una nuova somministrazione non avverrà, almeno in questa fase. Sulla stessa posizione anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario del ministero della Salute. Ospite di Timeline su Sky TG24, ha spiegato che per il futuro si potrebbe andare verso vaccinazioni simili a quelle anti influenzali. Richiami che verranno inoculati soltanto se il virus circolerà ancora. Al momento una quarta dose da Sileri viene "esclusa categoricamente".

Situazione ben diversa in Brasile, il ministero della Salute, infatti, ha iniziato a raccomandare la somministrazione della quarta dose dei vaccini anti Covid per gli adolescenti immunodepressi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Lo ha reso noto il portale di notizie G1. Le prime tre dosi sono considerate primarie e la quarta servirà come rinforzo. Deve essere somministrata 4 mesi dopo la terza del regime primario. In questi casi può essere utilizzato solo il vaccino di Pfizer. Il siero americano in Brasile è anche l'unico che può essere ricevuto dagli adolescenti immunodepressi nel regime primario.

Intanto continuano gli studi sul virus. A parità di sintomi, alcune persone affette da Covid 19 necessitano di ospedalizzazione mentre altre possono essere curate a casa. Cosa distingue i due gruppi e come identificarli rapidamente per guidare le scelte terapeutiche dei medici, è oggetto di una ricerca Humanitas, pubblicata su Gastro Hep Advances. La ricerca descrive una nuova metodica basata sull'analisi della saliva e del sangue. L'obiettivo è anticipare più possibile il possibile grado di contagio da Covid. L'analisi di saliva e sangue sembrano svelare tre marcatori predittivi di malattia grave.

