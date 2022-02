Luc Montagnier è morto, icona no vax e premio Nobel per la Medicina nel 2008

10 febbraio 2022 a

a

a

Dopo le voci che si rincorrevano da giorni, adesso c'è anche l'ufficialità: lo scienziato francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull’Aids, è morto martedì 8 febbraio all'età di 89 anni, all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. Era considerato il paladino dei no vax.

Gimbe: in 7 giorni -27,9% di nuovi casi ma anche meno tamponi. Diminuiscono i ricoveri

La notizia è stata riportata da diversi media francesi, tra cui i quotidiani Liberation e La Croix, che ha avuto conferma dal sindaco della cittadina. La notizia della morte di Montagnier era stata diffusa ieri da Francesoir, ma era stata smentita dallo staff dello scienziato. Il segreto però non è stato nascosto a lungo: oggi è arrivata la conferma del decesso.

Esenzioni vaccinali Covid, dottoressa indagata. Lei si difende: "Non sono una no vax"

Sui social, sin dalla giornata di ieri sono arrivate le condoglianze e i ricordi del mondo dei no vax. "Sarai ricordato da tanti per aver cercato di smascherare un sistema di corrotti. Sarai ricordato per il tuo buon cuore, la tua lealtà e la tua intelligenza. Fai buon viaggio"; "È stato un faro di ragionevolezza e lucidità nella notte più buia della ragione e della falsa scienza. Grazie prof. Montagnier. La nostra battaglia di libertà continuerà anche nel tuo solco: di verità e vera scienza. Riposi nella pace eterna l'anima tua"; "Se ne è andato un uomo geniale e perbene, il virologo e Premio Nobel per la medicina, Luc Montagnier. Restano, invece, gli sciacalli che, in questi due anni, lo hanno denigrato, per l'unica colpa di non essersi omologato a cantare, con loro, la loro canzoncina. Grazie, Luc Montagnier". Nel suo ultimo intervento pubblico, a Milano ad un raduno no vax, Montaigner aveva chiesto "a tutti i miei colleghi di fermare le vaccinazioni contro il Covid con questo tipo di vaccini. Ne va di mezzo il futuro dell’umanità. Il dopo dipende da voi, soprattutto dai non vaccinati, che un domani potranno salvare l’umanità, mentre i vaccinati dovranno essere salvati dai centri medici".

Umbria, campagna vaccinale agli sgoccioli. D'Angelo: "Restano gli irriducibili no vax"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.