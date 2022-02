Covid, Gimbe: in 7 giorni -27,9% nuovi casi ma anche meno tamponi. Diminuiscono i ricoveri

10 febbraio 2022 a

Anche la Fondazione Gimbe, nel consueto monitoraggio settimanale, registra una netta flessione dei nuovi casi di Covid. Dal 2 all'8 febbraio, le positività sono diminuite del 27,9%. Le infezioni sono state 649.345 rispetto alle 900.027 della settimana precedente. Va però sottolineato che è diminuita anche l'esecuzione dei tamponi: -15.5. Secondo la Fondazione, i dati spingono a un cauto ottimismo ma non a mosse azzardate. Sale all'85,4% la percentuale della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l'82% ha completato il ciclo, ma 7,1 milioni di persone non hanno ancora ricevuto nemmeno una somministrazione. La copertura delle terze dosi, invece, è salita all'83.5% degli aventi diritto, ma con nette differenze regionali: dal 77,5% della Sicilia all'89% della Valle D'Aosta.

Più lento il calo del peso della pandemia sulle strutture ospedaliere. Nella settimana presa in esame, i ricoveri sono diminuiti del 7.7%: 18.337 rispetto ai 19.873 della precedente statistica. Nelle terapie intensive la riduzione è stata dell'11.2%: 1.376 contro 1.549. Non accennano a diminuire i decessi: 2.587 (+0,2%), di cui però 251 riferiti a periodi precedenti. A eccezione di Calabria, Sardegna e Sicilia (sulla quale pesano ricalcoli), in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi, che vanno dal -9,4% della Basilicata al -50,4% della Valle d’Aosta.

Sono ancora 70 le Province con incidenza superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti, distribuite in tutte le Regioni a eccezione di Molise e Valle d’Aosta. Ulteriore calo dei nuovi vaccinati contro il Covid 19: sono stati 186.744 rispetto ai 278.940 della settimana precedente, -33,1%. Nella fascia 5-11 anni solo 77.985 inoculazioni, con una netta flessione del 35,2%. Nonostante l'obbligo vaccinale e l'obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati a livello settimanale scende ancora, attestandosi a 47.951, pari a -41,6% rispetto alla settimana precedente.

