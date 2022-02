Terremoto, scossa serale di magnitudo 4.0 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

09 febbraio 2022 a

Paura nella zona di Reggio Emilia oggi, mercoledì 9 febbraio. I sismografi hanno infatti rilevato una scossa di terremoto alle 19,55 di magnitudo tra 3.9 e 4.4 (stima provvisoria). Lo ha comunicato il sito dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In seguito alla rivisitazione dei dati, l'Ingv ha comunicato che l'epicentro è stato localizzato a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, a 7 chilometri di profondità: la scossa è stata di magnitudo 4.0.

La scossa è stata sentita in varie zone d'Italia: dalla provincia di Mantova a Verona, passando dal Trentino e fino a Brescia. In tanti hanno scritto sui social di aver avvertito la terra tremare. Non è ancora noto se ci sono stati danni o feriti. La paura però è stata tanta e la scossa odierna ha riportato tutti indietro nel tempo fino al mese di maggio 2012, quando una serie di scosse distrusse la zona dell'Emilia.

