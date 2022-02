Muore in casa, cadavere trovato dopo due anni. Dramma della solitudine

08 febbraio 2022 a

a

a

E' morta nella sua abitazione, seduta sulla sedia della cucina. Ed è stata trovata dopo due anni. E' una drammatica storia quella raccontata dal Corriere della Sera. La polizia sta ancora indagando sui motivi del decesso, ma l'ipotesi che si fa strada è che è Marinella Beretta, una donna di 70 anni, originaria di Erba che non aveva famiglia né parenti, sia stata uccisa da un malore. Il suo cadavere è stato scoperto per un caso. Aveva venduto l'abitazione conservandone l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario si è rivolto alle forze dell'ordine perché i vicini lo hanno allertato per alcuni alberi pericolanti in giardino. Si sono innescate le verifiche che hanno permesso di scoprire il cadavere della signora.

Operaio di 38 anni preso a calci e pugni dai colleghi. Muore in ambulanza

Il Corriere della Sera spiega che quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo ormai mummificato: la donna era ancora seduta su una sedia. Tutto in ordine nell'abitazione. Ovviamente sono stati effettuati i necessari accertamenti, ma le forze dell'ordine sono convinte che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Un malore che non le ha permesso nemmeno di chiedere aiuto.

Torino, bimbo di 2 anni cade dall'ottavo piano e muore

I vicini non la vedevano da mesi e mesi, però non si sono allarmati, certi che si era trasferita. La pandemia, inoltre, ha reso ancora più rari gli eventuali incontri e così il tempo è trascorso inesorabile. Secondo le prime ipotesi la morte potrebbe risalire addirittura a settembre 2019. E' stato il vento che negli ultimi giorni ha soffiato sulla Lombardia a far scattare gli accertamenti. Il proprietario dell'abitazione non riusciva a mettersi in contatto con la donna e quindi ha avvisato le forze dell'ordine che hanno scoperto la tragedia della solitudine. Sarà la magistratura a decidere se dare subito il nulla osta per la sepoltura oppure se voler indagare più a fondo. Intanto sono in corso accertamenti per capire se la donna aveva lontani parenti o se era letteralmente sola.

Diciottenne muore schiacciato in fabbrica: era il suo ultimo giorno di stage

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.