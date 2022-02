Covid, crollo dei nuovi positivi: 41.247. Ma ancora 326 decessi

07 febbraio 2022 a

Oggi, lunedì 7 febbraio, sono 41.247 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia e ufficializzati attraverso il bollettino ufficiale diramato dal ministero della Salute. In calo rispetto alle 24 ore precedenti, quando erano state annunciate 77.029 nuove infezioni. E' bene però ricordare che il dato del lunedì è riferito ai tamponi che vengono presi in esame la domenica e che ovviamente sono meno rispetto ai giorni feriali. I tamponi analizzati, infatti, sono stati 393.663, contro i 686.544 del giorno precedente. Dal rapporto tra tamponi e positivi, arriva un altro dato incoraggiante. Si attesta al 10,5 per cento, rispetto all’11,2 per cento precedente. Un nuovo calo, dunque, per la curva pandemica. Complessivamente diventano 11.663.338 i cittadini che hanno contratto il virus dalla sua comparsa, due anni fa.

Purtroppo si registrano 326 decessi, contro i 229 del precedente bollettino. Un numero ancora alto, ma come gli esperti hanno ripetuto centinaia di volte, purtroppo sarà l'ultimo a calare, visto che i tempi di degenza in media sono di qualche settimana. Le vittime del Covid dall'inizio della pandemia sono 149.097, ci avviciniamo sempre più alla soglia psicologica dei 150mila decessi che purtroppo sarà superata entro la settimana che è appena iniziata.

Le persone ricoverate in terapia intensiva diventano 1.423, otto in meno rispetto al bollettino precedente. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, però, attualmente sono 18.675, aumentano quindi di 177. I dimessi o guariti sono 123.823, per un totale di 9.523.540 dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi diventano 1.990.701, scendendo sotto la soglia dei due milioni dopo diverse settimane. A livello territoriale, infine, le Regioni che fanno registrare il maggior incremento di contagi sono il Lazio (5.313), l'Emilia Romagna (5.203) e la Campania (4.041). Anche in questo caso, però, occorre tener conto di quanti sono i tamponi presi in considerazione nel bollettino odierno.

