Milano, raffiche di vento fino a 90 km/h: crolla parte del tetto della Stazione. Chiuso il Castello Sforzesco

Il forte vento che sta soffiando con raffiche fino a 90 km/h sta creando danni e disagi a Milano. I vigili del fuoco sono dovuti infatti intervenire per mettere in sicurezza prima la Stazione centrale le cui coperture del tetto sono state divelte, poi il Castello Sforzesco dove sono saltate alcune tegole del tetto. Inoltre due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 66, sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto per il forte vento, a Rho, nel Milanese. I due, soccorsi dagli operatori di Areu, sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali Niguarda, a Milano, e nel nosocomio di Rho. L’uomo ha riportato trauma da schiacciamento all’addome, a una gamba e a una spalla, mentre la donna ha riportato traumi alla schiena e al ginocchio.

Coldiretti: "Natura in tilt: temperature a 18 gradi, come a primavera. Rischiamo di pagare nuove gelate. E manca l'acqua"

Così a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine, l’amministrazione comunale di Milano ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. Lo riporta una nota di Palazzo Marino. Diverse le segnalazioni e gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile su tutto il territorio per la caduta di alberi e rami. "È raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi", fa sapere il Comune. È operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.

L'inverno frena l'anticipo di primavera: venti, pioggia e burrasche

Ieri il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emanato per il nodo idraulico di Milano l’allerta arancione per rischio vento. Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, erano previste a partire dalle ore 6 di oggi, lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn. L'invito ai cittadini in questi casi è sempre alla massima attenzione. Il centro operativo comunale ha attivato i monitoraggi

