Covid, Palù: "Curva in calo, ma presto per dire se serve la quarta dose di vaccino"

Il Covid 19 in via di esaurimento? E' presto per dirlo, serve ancora tempo per capire cosa sta accadendo in realtà. Lo sostiene Giorgio Palù, presidente del cda dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e virologo del Comitato tecnico scientifico, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Palù spiega che "mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita di casi nell'Est Europa e nel Sudest asiatico". "La variante omicron ha acquisito nuove mutazioni che la renderebbero incapace di causare polmoniti gravi. Ma non si può etichettarla come banale raffreddore, specie nei soggetti gracili e non vaccinati".

Palù ha inoltre chiarito che "non si può intendere che il booster conferisce una protezione persistente nel tempo. È più corretto parlare di validità prolungata sine die". Per quanto riguarda un ricorso a una quarta dose, ha spiegato che "siamo in attesa di dati raccolti sul campo circa la durata della protezione vaccinale e la qualità e la persistenza della risposta immunitaria. È quindi possibile che vengano utilizzati altri richiami magari il prossimo autunno con un vaccino polivalente e aggiornato, se si conferma l'attuale calo della curva epidemica".

Intanto in Italia continua a salire la percentuale della popolazione a cui è stata somministrata la terza dose. Sono arrivate a 35.095.398 le booster iniettate alla popolazione over 12. Così la percentuale di chi ha ricevuto il richiamo del vaccino è salita all'82,54%. E' quanto si evince dal report del Governo sulle vaccinazioni, aggiornato alle 6.19 di questa mattina, lunedì 7 febbraio. Per quanto riguarda la fascia dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, sono 1.268.628 quelli che hanno ricevuto almeno una dose, si tratta del 34,70% della popolazione. Infine sono 708.649 quelli che hanno completato tutto il ciclo vaccinale, il 19,38%.

