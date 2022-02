Terremoto, scossa di magnitudo 3 ad Accumoli

06 febbraio 2022 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel pomeriggio di oggi, domenica 6 febbraio: epicentro il territorio di Accumoli, in provincia di Rieti, a una profondità di nove chilometri. La scossa è stata registrata alle 18,02 ed è stata percepita anche ad Ascoli Piceno, Norcia ed Amatrice. Non ci sarebbero danni o feriti.

Una scossa, sempre ad Accumoli, era stata registrata anche di notte, alle 3,41. Il terremoto, di magnitudo 2.2, era stato registrato a dieci chilometri di profondità.

Questa notte, inoltre, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, si è verificato alle ore 2,36 e ha avuto come epicentro il territorio comunale di Viareggio, in provincia di Lucca, a otto chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha subito fatto sapere via social che sono sono state avviate tutte le procedure per verificare eventuali danni.

