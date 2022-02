Covid, Figliuolo: "Il virus arretra. Ora normalità negli ospedali e vaccino ai bimbi"

06 febbraio 2022 a

Sul fronte Covid 19 cauto ottimismo anche da parte del generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza. Figliuolo ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui spiega che "le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione ora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione". Il generale ha dichiarato che "l’accelerazione sulla somministrazione delle terze dosi in autunno ci ha messo al riparo dalle peggiori conseguenze di Omicron".

Il commissario ha poi guardato verso il futuro, sempre parlando di vaccino: "Quasi tutte le fasce d’età sono vicine al 90%. Ora tocca ai bambini, ancora al 34%. Il vaccino è importantissimo anche per loro". Il generale ha svelato che spesso li ha incontrati negli hub pediatrici e non li ha trovati spaventati: "Più che altro incuriositi dal mio cappello da alpino". L'ennesimo appello, dunque, alla vaccinazione anche per i più piccoli. I numeri sono ancora troppo bassi e la fascia d'età 5-11 anni rischia di diventare quella principale colpita dal virus.

Tra qualche settimana, inoltre, dovrebbe essere approvato anche il siero per i piccoli da 0 a 5 anni. Quando verrà sancita la possibile somministrazione dagli enti di controllo e vigilanza sui farmaci, tutte le età saranno coperte dal siero e aumenteranno le possibilità di superare in maniera definitiva la pandemia da Covid 19. Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, il generale Francesco Figliuolo non si è tirato indietro davanti alla richiesta di una battuta sul Festival di Sanremo. Anche se al momento la quarta dose per tutti non è prevista e gli hub andranno a esaurire il loro lavoro, non dirigerà il prossimo Sanremo. "Anche se ho gradito l’invito di Fiorello", spiega Figliuolo. Lo showman proprio dal Teatro Ariston lo aveva scherzosamente tirato in ballo.

