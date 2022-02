Lombardia, valanga a Livigno: morto ragazzo di 23 anni

05 febbraio 2022 a

Dramma nella giornata odierna - sabato 5 febbraio - a Livigno, in Lombardia. Un ragazzo di 23 anni originario di Breno è rimasto vittima di una valanga. Il giovane si trovava in montagna con un amico, quando una valanga di neve si è staccata da oltre 2.400 metri di quota, scivolando lungo un canalone. I due stavano sciando fuori pista. Il 23enne, in snowboard, è deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato dai soccorsi.

Il tragico evento, stando a quanto riportato dal Tg3 regionale, è avvenuto questa mattina quando le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della Guardia di finanza di Bormio, hanno raggiunto l'area della valanga dopo l'allarme lanciato da alcuni sciatori. Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno confermato come la slavina abbia investito due persone all'altezza intermedia della cabinovia, nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno. Praticamente illeso il secondo ragazzo, estratto nel giro di pochissimo tempo.

Ieri, una serie di valanghe avevano causato la morte di otto persone nel Triolo, in Austria. Vittime che sono salite a 9 dopo che questa mattina c'è stata una nuova valanga a Schmirn, dove c'è anche una persona dispersa. Le autorità austriache hanno avvertito del significativo rischio di valanghe nella zona occidentale del Paese. In molte zone il rischio è di livello tre su una scala da zero a cinque.

