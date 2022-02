Covid, Marche in zona arancione. Ma la Regione smentisce i dati

04 febbraio 2022 a

Anche la Regione Marche entra in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che sancisce il passaggio e che irrigidisce le restrizioni nelle cinque province marchigiane. E' stato lo stesso Speranza a comunicarlo. I dati delle Marche erano al limite già da qualche settimana e i parametri sono stati sforati, così inevitabilmente è scattato il provvedimento. Tutto proprio nel giorno in cui sono diminuiti i ricoveri nelle strutture ospedaliere. Sono complessivamente 392, tre in meno della giornata precedente. Di questi 54 occupano le terapie intensive, uno in meno del precedente bollettino; 77 sono ricoverati in semi intensiva (-2) mentre 261 sono nei reparti di degenza ordinaria. Ancora 236 gli ospiti delle strutture territoriali e 64 i pazienti in pronto soccorso.

Non solo, sul passaggio della Regione in area arancione, l'ente stesso ha diffuso una nota in cui spiega che "in merito alle notizie uscite oggi, con i dati dei ricoveri in terapia intensiva e area medica, che hanno determinato il passaggio delle Marche, da lunedì 7 febbraio, in zona arancione, la Regione Marche precisa che il tasso di occupazione nelle terapie intensive registra il valore di 21,1% (54 pazienti su 256 posti letto) e non di 26,3% come riportato, mentre in area medica il valore risulta di 32,9% (338 pazienti su 1027 posti letto)". La regione ha dunque smentito i dati della bozza dell'ultimo monitoraggio Iss, che parlavano di "occupazione delle terapie intensive al 26,3%" e del "33,1% di occupazione in area medica".

Nelle ultime 24 ore si sono registrate sette vittime correlate al Covid. Sono tutti soggetti con patologie pregresse. Il più giovane aveva 56 anni ed era un uomo di Fermo. Tra le altre sei vittime, un 86enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo), una donna di 64 della Bulgaria (deceduta all'ospedale di Pesaro), un uomo di 85 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), un uomo di 92 anni di Offagna (Ancona), un uomo di 87 di Castelplanio (Ancona) e una donna di 81 anni di Tolentino (Macerata). Il totale dei decessi, da inizio pandemia, sale così a 3.454.

