No Vax, temeva cospirazioni e poteri forti: chi è l'uomo che ha cercato di dare fuoco all'hub vaccinale

Christian Campigli 04 febbraio 2022 a

a

a

Cospirazioni segrete. Multinazionali pronte a tutto, pur di controllare la nostra vita. Un siero pericoloso, diventato però indispensabile, a causa delle decisioni del governo Draghi. Non parlava d'altro, non riusciva nemmeno più a dormire serenamente. Doveva intervenire, per cercare di cambiare le sorti della storia. Convinto di essere un moderno carbonaro. Gli agenti della polizia, al termine di un'indagine coordinata dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico di un milanese di sessantuno anni. L'uomo, pregiudicato, lo scorso 17 gennaio ha cercato di dar fuoco all'hub vaccinale in via Pitteri. Il malvivente è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza, visionate nelle scorse settimane dalla Digos. Nelle immagini si vede, intorno alla mezzanotte di quel lunedì, una persona giungere a bordo di un motorino nell’area del supermercato Esselunga “Rubattino”, dove il 10 dicembre 2021 era stato allestito il centro vaccinale.

Video su questo argomento Infermieri no vax sospesi da ordine continuavano a effettuare tamponi

A casa del cospirazionista, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, gli uomini in divisa, durante la perquisizione, hanno trovato una vasta documentazione no vax. Libri, riviste e numerosi dvd. Le telecamere della zona hanno inquadrato un maturo individuo giungere sul posto, in sella a uno scooter: dopo aver imbrattato le mura intorno al prefabbricato dell'hub con olio esausto, il sessantenne ha aggiunto benzina, cercando di appiccare le fiamme con uno stoppino. Solo il sopraggiungere di due passanti lo ha fatto desistere dalle proprie intenzioni. Le prime indagini della polizia scientifica hanno cercato di identificare il motociclo e il giubbotto indossato dall'indagato. Grazie all'analisi sincronizzata delle immagini acquisite dagli occhi elettronici comunali e privati, è stato possibile individuare il percorso dello scooter, dal momento in cui si è allontanato dal centro vaccinale, fino alla via nella quale l'uomo risiede.

La lite per la vaccinazione dei figli finisce davanti al giudice: madre no vax protesta

Una volta acquisita la targa del mezzo a due ruote, le forze dell'ordine hanno seguito il pregiudicato, per verificare, con certezza assoluta, che fosse l'autore dell'increscioso episodio. Appostamenti e pedinamenti hanno confermato i primi sospetti. Gli agenti della Digos hanno poi scoperto che l'intestatario del motorino lavorava (in nero, per altro) in un'officina di riparazione per automezzi. Presso la quale è stata infine rinvenuta l'ultima tessera del puzzle: i poliziotti hanno recuperato anche l'olio esausto e delle taniche identiche a quelle trovate in via Pitteri. Un pensiero fisso. Che non lo abbandonava nemmeno quando cercava di dormire e di riposarsi. La convinzione che, dietro le scelte del governo, vi fossero poteri forti, un ordine mondiale precostituito e pronto a tutto pur di privare le persone della propria libertà. Un gesto scellerato, che adesso rischia di costare la galera a un pregiudicato convinto di dover seguire le orme dei carbonari risorgimentali.

Sanremo: Bertolaso, 'da Fiorello straordinario spot a vaccini, spero faccia bis'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.