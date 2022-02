Covid, 99.522 nuovi contagi. Ancora 433 vittime. Meno ricoverati

04 febbraio 2022 a

a

a

Come tutti i giorni, poco dopo le 17, anche oggi venerdì 4 febbraio, è stato ufficializzato il bollettino relativo alla pandemia Covid 19. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi contagi scendono sotto la soglia psicologica dei 100mila, per l'esattezza 99.522. Nel precedente bollettino erano stati 112.691. Purtroppo ancora una volta è alto il numero delle vittime, 433 contro le 414 del giorno prima. I nuovi positivi sono frutto degli 884.893 tamponi effettuati (molecolari e antigenici). Il tasso di positività scende all'11.2%, più di due punti in meno di quello precedente (12.3). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.440 (-17), con 114 ingressi giornalieri. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: 19mila, 324 in meno.

Bassetti: "Presto green pass inutile. Il virus? Non sarà più un'emergenza"

Il bollettino odierno ufficializza 201.353 guarigioni, il numero degli attualmente positivi, dunque, scende di 109.886, anche se rimane ancora molto alto: 2 milioni 218.344. Ma è quello dei decessi che va venire i brividi: 148.167, purtroppo ci si avvicina sempre più alle 150mila vittime. Dall'inizio della pandemia le persone contagiate sono state in totale 11 milioni 449.601, mentre a uscire dall'incubo 2 milioni 218.344.

Diminuiscono ancora incidenza e Rt. Meno pazienti nelle terapie intensive

Attualmente "l'età media della diagnosi da Covid è 36 anni, mentre le età rimangono costantemente più elevate per l'ospedalizzazione, 72 anni, per i ricoveri in terapia intensiva, 69 anni, e per i decessi, 82 anni". Parole di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità in un video a commento del monitoraggio settimanale. Intanto all'Istituto Spallanzani il primo paziente in Italia curato con la pillola antivirale Paxlovid. E' un nomo di 54 anni con malattia cardiovascolare e Covid. Era sintomatico da tre giorni. Il farmaco Paxlovid è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir, da un farmaco potenziante, il Ritonavir. La cura è composta da tre compresse la mattina e 3 la sera che vengono assunte per cinque giorni.

Il vaccino anti Covid potrebbe aiutare a combattere il cancro. In Europa un caso ogni nove secondi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.