Covid, diminuiscono ancora incidenza e Rt. Meno pazienti nelle terapie intensive

04 febbraio 2022 a

a

a

Ancora dati che fanno sperare che l'Italia abbia ormai definitivamente superato il picco della quarta ondata di Covid e che i contagi siano in netta diminuzione. Le indicazioni arrivano dal monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore della sanità che compara i dati a quelli della settimana precedente. L'incidenza nazionale attualmente è di 1.362 contagi ogni 100.000 abitanti (dato dal 28-1 al 3-2) contro i 1.823 della precedente rilevazione (dal 21-1 al 27-1). L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari allo 0.93, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva fatto segnare lo 0.97, ma soprattutto al di sotto della soglia epidemica.

Bassetti: "Presto green pass inutile. Il virus? Non sarà più un'emergenza"

Scende anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Nelle intensive il dato nazionale è sotto al 15%, per la precisione al 14,8%, oltre due punti in meno rispetto alla rilevazione del 27 gennaio, quando la percentuale era del 16.7%. E nelle aree mediche il tasso di occupazione va sotto la soglia psicologica del 30%: è al 29.5%, contro il 30.4% della settimana precedente. Va però segnalato che anche questa settimana diverse Regioni e Province autonome hanno evidenziato problemi nell'inserimento dei dati nel flusso per le valutazioni della cabina di regia.

Incidenza Covid settimanale tra le più basse d'Italia. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, calano in quelli d'emergenza

Cala anche il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 553.860 contro 652.401 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione: 17% contro 18%. Stabile invece la percentuale dei casi che sono stati rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% contro 38%) e la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% contro 45%). Stando ai dati del monitoraggio la curva sembra finalmente in effettiva flessione. Ovviamente la situazione è diversa da territorio a territorio, ma nel complesso viene considerata in evoluzione positiva.

Domenica giornata dedicata al vaccino. Coletto: "Salva la vita, ormai l'hanno capito tutti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.