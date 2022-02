Ryan, soccorritori a pochi metri dal piccolo caduto nel pozzo: "Possiamo farcela". Il video

04 febbraio 2022 a

Il piccolo Ryan è ancora vivo e stando a quanto sostengono i soccorritori, potrebbe farcela. La speranza non si è mai spenta e nelle ultime ore sembra essersi alimentata. Ha cinque anni e la sua storia è come quella di Alfredino Rampi, il bimbo che nel 1981 a Vermicino, alle porte di Roma, precipitò in un pozzo. Tutta l'Italia rimase sveglia davanti alla televisione, nella speranza che venisse salvato. Purtroppo non andò così. Anche Ryan è caduto in un pozzo mentre stava giocando. E' avvenuto nella giornata di martedì 1 febbraio. Nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, a nord del Marocco, è stato inghiottito dal pozzo prosciugato che il padre contadino aveva coperto con legna e plastica.

Un volo di oltre trenta metri, tra pareti strette venti centimetri che per fortuna hanno rallentato lo schianto. Nel giro di poco tempo l'intero villaggio si è mobilitato per cercare di salvare Ryan. Un'operazione che si è presto rivelata molto complessa. Si sono fatti avanti i volontari. Il primo è stato Hamid che proprio come fece Angelo Licheri a Vermicino, si è calato a mani nude per cercare di salvare il bambino. Niente da fare, è dovuto tornare in dietro. Sono scattate le dirette web e il Marocco si è mobilitato.

Ryan come Alfredino, a cinque anni è caduto in un pozzo profondo sessanta metri e lotta per la vita

Sul posto sono arrivate le ruspe, la Protezione civile, ma anche i curiosi e le telecamere della tv. Tutti i tentativi di recupero sono falliti, compresi quelli di due speleologi professionisti. A quel punto i soccorritori hanno deciso di scavare accanto al pozzo per poi creare un tunnel di raccordo che permetta di raggiungere Ryan. Come riporta l'Agenzia Ansa, Imad Fahmi, della squadra dei soccorritori è quello che si è avvicinato di più, scendendo fino a 25 metri. Lo ha sentito respirare e piangere, purtroppo non è riuscito ad andare oltre. Si scava senza sosta, mentre una telecamera è stata calata per osservare il bambino che è accovacciato nel fango e a cui è stato possibile far arrivare cibo e acqua. Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio di ottimismo. "Dovremmo farcela - dicono i soccorritori - ormai siamo a pochi metri".

