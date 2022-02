Covid, continua il calo dei contagi: 112.691 nuovi casi e 414 decessi. Tasso di positività al 12,31%. In discesa anche i ricoveri

03 febbraio 2022 a

Continua il calo dei contagi, seppur lieve, di Covid 19 in Italia. Stando al bollettino del ministero della Salute, pubblicato oggi mercoledì 3 febbraio, sono 112.691 i nuovi casi, in flessione rispetto ai 118.994 di ieri. I tamponi processati sono stati 915.337, con il tasso di positività che si ferma al 12,31%. L'aumento si registra sul fronte decessi: sono stati 414. I guariti sono oggi 191.938, gli attualmente positivi scendono di 79.396 unità a 2.328.230.

Netta flessione dei nuovi casi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Ma ancora troppi italiani senza vaccino

Continua la discesa anche sul fronte ospedaliero: nei reparti ordinari i ricoverati sono 19.324 (-226); mentre in terapia intensiva ci sono 1.457 degenti ospitati (-67) e 95 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare 2.307.449 persone. Sul fronte dell’impatto della pandemia sulle regioni, la Lombardia si riconferma prima per numero di nuovi contagiati, 14.989, seguita da Emilia-Romagna (12.012) e Veneto 11.902.

Figliuolo: parte domani la consegna della pillola antivirale alle Regioni

La flessione dei casi Covid viene confermata dalla Fondazione Gimbe che come al solito diffonde il proprio studio settimanale. Dopo tre settimane in cui la diffusione di Covid aveva vissuto una sostanziale stabilità con 1.2 milioni di casi, negli ultimi sette giorni il calo è stato netto: - 24,9%. I nuovi casi si attestano intorno a 900mila e gli attualmente positivi calano del 7,9%. Numeri che fanno ben sperare, in particolare perché le riduzioni si registrano in tutte le regioni: dal 7% del Molise fino al 46,9% della Puglia. Il presidente Nino Cartabellotta spiega che in parte "il calo dell'ufficializzazione dei positivi, è dovuto alla diminuzione dei tamponi, visto che ne sono stati eseguiti l'8.1% in meno. La circolazione del virus è diminuita ma purtroppo resta ancora "molto elevata". Intanto da domani partirà la consegna della pillola antivirale Paxlovid alle Regioni. In Italia al momento sono stati consegnati 11.200 trattamenti completi. Lo scorso 27 gennaio, la Struttura Commissariale aveva finalizzato un contratto con la casa farmaceutica Pfizer, d'intesa con il ministero per la Salute, per la fornitura di 600 mila trattamenti completi dell'antivirale nel corso di tutto il 2022.

Arriva il vaccino per i bimbi da 0 a 5 anni. Locatelli: "Il Covid rallenta. Le mascherine? Vedremo a fine febbraio"

