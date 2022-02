Ryan come Alfredino, a cinque anni è caduto in un pozzo profondo sessanta metri e lotta per la vita

Christian Campigli 03 febbraio 2022 a

a

a

Un fil rouge che unisce l'Italia col Marocco. E riaccende, nella mente dei nostri connazionali, una vicenda tragica di quarant'anni fa. Uno dei primi episodi di cronaca raccontato in diretta televisiva, trasformatosi in un gigantesco evento mediatico. Seguito da giovani e anziani, uomini e donne. Era un Paese diverso, più ingenuo e che, con molte difficoltà, si affacciava ai rampanti anni Ottanta. È caduto in un pozzo profondo sessanta metri, mentre giocava in una zona rurale del Marocco, vicino Chefchauen. La storia di Ryan, cinque anni, commuove lo stato nordafricano, che segue con apprensione i tentativi di salvare il bimbo. Una tragedia incredibilmente simile a quella di Alfredino Rampi, che il 10 giugno 1981, precipitò in un pozzo artesiano vicino Vermicino, piccolo centro in provincia di Roma. Fa freddo a sessanta metri di profondità e manca ossigeno. Sono più di quaranta ore che il piccolo è laggiù.

Angelo Licheri morto, tentò di salvare Alfredino Rampi caduto nel pozzo a Vermicino

Durante la notte, in una diretta senza interruzioni, diffusa su decine di piattaforme online, almeno cinque mezzi della protezione civile hanno scavato a qualche metro di distanza dal pozzo. L'idea è quella di arrivare a una profondità sufficiente per poter creare un passaggio trasversale, verso il punto dove si trova Ryan. Sulla catena del Rif, a Tamrut, il terreno è roccioso e difficile da perforare. Nelle scorse ore, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è intervenuta anche una squadra di speleologi, che ha tentato di calarsi nel pozzo, ma senza successo, perché il cunicolo è molto stretto. Non si era mai vista in Marocco una diretta non stop per seguire un evento di cronaca. Dopo ore e ore dalla caduta, il bambino è ancora vivo, almeno secondo la versione fornita dal quotidiano locale Hassi Berkan News. Ma tutti i tentativi di riportarlo in superficie sono fin qui falliti. I soccorritori hanno calato un telefono con videocamera e sono riusciti a inquadrare Ryan. Gli hanno fornito ossigeno, cibo e acqua, gli parlano in continuazione per tenerlo sveglio. Un giovane del posto, di costituzione mingherlina, si è offerto volontario per calarsi, ma un ulteriore restringimento dopo trenta metri lo ha fatto desistere. Un tentativo identico a quello di Angelo Licheri, il fattorino sardo, deceduto sei mesi fa, che si fece calare nel 1981 nel pozzo artesiano.

Torino, bimbo di 2 anni cade dall'ottavo piano e muore

Una donna italiana, residente in Marocco, ha scritto alla onlus Alfredino Rampi, per chiedere loro consigli. Una storia che, quarant'anni fa, sconvolse l'Italia. E che coinvolse stampa, forze dell'ordine e politica (persino il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si recò sul posto per parlare, attraverso un microfono, al bambino). Una vicenda, quella capitata a Vermicino, che ebbe un esito tragico. E che lasciò enormi strascichi nella memoria collettiva del nostro Paese. La serie tv che ha raccontato quella tragica caduta, uscita lo scorso anno su Sky, ha avuto un buon successo di pubblico, ma anche un'interminabile coda di polemiche. Spettatori inviperiti, che hanno accusato produttori, registi e attori di aver voluto lucrare su un episodio così drammatico. Una traversia, quella di Ryan, che assomiglia in modo impressionante a quella di Alfredino, Un caso che, quattro decenni fa, tenne incollati gli Italiani di fronte agli schermi delle televisioni. La speranza è che, almeno stavolta, possa esserci un lieto fine.

Donna picchiata in casa dal marito. Il figlio di 12 anni chiede aiuto ai carabinieri per salvarla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.