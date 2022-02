Scuola, i presidi: "Seconda prova inopportuna". Intanto il Cts dà il via libera alle nuove regole sulla quarantena

02 febbraio 2022 a

Una via intermedia tra l'esame di maturità classico e quello rivisto degli scorsi anni a causa del Covid. Era quello che si sarebbe auspicato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, che ha commentato a Sky Tg24 le nuove modalità dell'esame di maturità per l'anno scolastico in corso. "Non vorrei ci fossero equivoci - ha detto Giannelli - noi siamo per un ritorno alla normalità ma serve una certa gradualità. Quest’anno serviva uno step intermedio e il prossimo anno si poteva tornare a una normalità piena. Potevamo attestarci solo sulla prova scritta di italiano, su cui si era fatta l’abitudine, e non introdurre una seconda prova scritta, che non è quella prevista dalla legge e che cambia da classe a classe, da commissione a commissione. Introdurre questo elemento di variabilità non era opportuno, si poteva aspettare l’anno prossimo". Giannelli ribadisce che "già abbiamo un esame di Stato che soffre di una valutazione che cambia da una commissione ad un’altra. Introdurre quest’altro elemento di variabilità a mio giudizio non è opportuno, si poteva aspettare l’anno prossimo".

Per quanto riguarda la distinzione tra studenti vaccinati e non vaccinati, Giannelli sostiene che "il problema della potenziale discriminazione esiste. Penso che all’inizio non si dovesse praticare, ma ora che stanno aumentando le vaccinazioni, è inevitabile. Altrimenti non ci si muove più. Dobbiamo spingere al massimo perché tutti si vaccinino, per ridurre al minimo i danni".

Intanto il Comitato tecnico scientifico, riunitosi oggi proprio per valutare la gestione dei casi Covid a scuola, sembrerebbe aver dato il via libera all'eliminazione della quarantena per i contatti stretti vaccinati o per quanti sono guariti entro 120 giorni, mentre per coloro che non sono vaccinati la quarantena si riduce da 10 a 5 giorni, più il tampone. Per chi è vaccinato, invece, è prevista l’autosorveglianza. Le nuove misure, ora al vaglio del Consiglio dei ministri, riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, ad esclusione, quindi, delle materne.

