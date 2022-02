Vaccino, Costa: "Sulla quarta dose aspettiamo le indicazioni della scienza"

01 febbraio 2022 a

"Sulla quarta dose di vaccino siamo nell'alveo in cui la politica deve attendere le indicazioni scientifiche e compito del governo e dello Stato è eventualmente farsi trovare pronti nel caso ci dovesse essere la somministrazione della quarta dose ma oggi non abbiamo questa indicazione". Sono le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, che a Radio anch'io, su Rai Radio 1, è intervenuto sull'ipotesi della somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid. Costa ha parlato anche del green pass senza scadenza per chi ha fatto la terza dose "credo sia una scelta che la politica deve fare basandosi su quelle che saranno le indicazioni scientifiche: spetta alla comunità scientifica dirci se possiamo prendere in considerazione questa ipotesi". Quindi prima la parola della scienza, poi le decisioni della politica.

Sul fronte della campagna vaccinale, una notizia poco rassicurante arriva dall'Abbruzzo. Solo il 9,8 per cento dei bambini, dai 5 agli 11 anni, ha ricevuto 2 dosi di vaccino anti covid, tra il 19 e il 20 per cento la prima. La percentuale è bassa e mette i piccoli a rischio di contrarre l'infezione e avere conseguenze gravi per il virus. A confermarlo è stato Francesco Chiarelli, presidente della Società italiana di pediatria della regione che ha ribadito che i vaccini sono lo strumento più efficace e sicuro per contrastare la diffusione del Covid anche per i più piccoli.

"I bambini tra 5 e 11 anni non sono al riparo dal virus e una parte consistente dei nuovi contagiati ha questa età - ha spiegato - Il vaccino non deprime la capacità del bambino di rispondere alle infezioni ma, al contrario, permette al sistema immunitario di lavorare in sicurezza producendo delle armi di difesa in caso di esposizione al virus - ha aggiunto Chiarelli - Finora nessuno dei bambini che si è vaccinato è stato ricoverato per Covid".

