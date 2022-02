Maurizio Zamparini è morto, ex patron del Palermo e del Venezia

01 febbraio 2022 a

È morto Maurizio Zamparini, lo storico ex patron del Palermo Calcio. Aveva 80 anni e aveva subito un'operazione per peritonite nel mese di dicembre all'ospedale di Udine, tornado poi a casa. Le sue condizioni poi si sono aggravate. L'ex storico patron di Venezia e Palermo è deceduto all'ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato e dove era stato curato prima dell'operazione per peritonite a cui era stato poi sottoposto all'ospedale di Udine.

(In aggiornamento)

